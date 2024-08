Verdú destaca l'esperit de superació durant el pregó de la Festa Major d'Andorra la Vella

Joan Verdú ha estat l'andorrà convidat a donar oficialment el tret de sortida de la Festa Major 2024 de la capital aquest dissabte al matí a la plaça Príncep Benlloch. Ho ha fet convertint-se en el protagonista del pregó, que s'ha celebrat a les 11.00 hores, després que aquest divendres s'hagués hagut d'ajornar pel mal temps.



Verdú, durant el discurs, ha agraït haver estat escollit per pronunciar el pregó i ha destacat el suport rebut per la parròquia i la seva gent durant el seu període de competicions. També ha apel·lat a la importància de l'esperit de superació. "Vaig passar un període llarg que em va apartar de la competició, i va ser en aquests moments que vaig forjar una mentalitat indestructible. Amb això vull dir que, davant de tota dificultat, amb esforç i disciplina, podem sortir-ne reforçats" ha assenyalat, l'esportista. També ha aprofitat el discurs per comentar que és un honor ser un referent per als més petits i per recordar anècdotes d'infantesa que va viure a la parròquia. "Cada dia que passa m'adono de la sort que tinc de viure aquí. Em sento molt recolzat i rebo molta força del país" ha afegit, Verdú.



L'esportista ha comparegut al balcó del comú d'Andorra la Vella acompanyat dels cònsols de la capital i altres autoritats del país. De fet, després abans de pronunciar el discurs, Verdú ha estat condecorat amb el pin d'argent pels seus mèrits esportius per part de la mandatària comunal, Olalla Losada. A continuació, com és habitual, s'ha celebrat la Dansa del Pregó a càrrec de l'Esbart Dansaire, amb la participació d'una quarantena de dansaires i d'alguns ciutadans, que s'han unit a la festa. Seguidament, ha tingut lloc la traca d'inici de Festa Major.



Per la seva banda, el cònsol major de la capital, Sergi González, ha volgut agrair, en unes declaracions posteriors al pregó, la feina feta per tots els treballadors de la corporació i ha fet referència a la primera nit de Festa Major. "Jo vaig anar al primer concert i hi havia molt bona ambient. Vaig parlar amb la gent i semblava molt engrescada i animada", ha apuntat González. "Em fa molta il·lusió que puguem tirar endavant aquesta Festa Major tan participativa i per a tots els públics" ha afegit, el mandatari comunal, qui, durant el seu discurs previ al de Verdú, ha assegurat que la Festa Major és "no només una celebració sinó també un reflex de la nostra vitalitat i una oportunitat per enfortir els llaços amb tothom".



Els actes de la Festa Major continuen aquest dissabte amb l'obertura al públic del Mercat de la Vall, que ofereix propostes d'artesania, art i productes agroalimentaris. A més, durant el matí també s'han programat sardanes a les 12.00 hores, danses medievals a les 12.30 hores, jocs inflables i tallers de 16.00 a 21.00 hores.

A la tarda, hi haurà 'La Vella Skate JAM2024' de 17.00 a 23.00 hores, una actuació castellera a càrrec de la Colla de la Bisbal del Penedès i els Castellers d'Andorra a les 17.00 hores, sardanes a les 18.30 hores, la cercavila de la cultura popular 19 .00 hores, la festa de l'escuma al Parc Central 19.30 hores, un espectacle de clown-teatre 22.30 hores i, per tancar, el plat fort amb el concert de Miki Núñez 23.30 hores informa l'ANA.