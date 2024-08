Doria classificada per a la segona ronda de caiac-cross

Mònica Doria s'ha classificat per a la segona ronda de caiac-cross després de triomfar en la seva cursa eliminatòria. La palista ha competit a la novena sèrie contra Eliska Mintalova (Eslovàquia), Shiting Li (Xina) i Haruka Okazaki (Japó), i ha estat la més ràpida de les quatre competidores. La seva gran seva actuació l'ha classificat directament sense haver de passar per a la repesca.

Per El Periòdic

