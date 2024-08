Tercera victòria consecutiva de l'FC Andorra

El FC Andorra ha guanyat a l'Osca en el tercer partit de la pretemporada per zero gols a un. L'autor ha estat Josep Cerdà al minut 21 de joc i ha servit per aconseguir la tercera victòria consecutiva en el duel corresponent al trofeu Memorial Antonio Alfonso. L'equip de Ferran Costa continua oferint bones sensacions abans de l'inici oficial de la temporada i de la mateixa manera que en els dos partits anteriors, contra l'Osca, els andorrans tampoc han encaixat cap gol.

No caldrà esperar més 24 hores per veure el següent duel de l'Andorra, ja que demà s'enfrontaran al Lleida CF en el partit corresponent a la sisena edició del 'Trofeo Emili Vicente'. Els tricolors agafen així el relleu de l'entitat de la Terra Ferma en l'organització d'aquest partit en memòria del qual va ser entrenador de tots dos equips. El duel es disputarà a les 19.30 hores a l'Estadi Nacional, serà el primer partit de la nova temporada davant l'afició i l'entrada serà gratuïta.

Pel que fa als següents partits, el conjunt tricolor jugarà a casa contra l'Espanyol el pròxim dissabte 10 d'agost.