L’efecte Family Cash: un canvi de paradigma a l’hora de comprar

L'hipermercat que la cadena Family Cash ha inaugurat aquesta setmana al centre comercial Epizen ha revolucionat el sector. Les primeres jornades d'obertura han registrat afluències de rècord de compradors a la recerca dels millors preus per omplir la cistella de la compra. L'Agència de Notícies Andorrana ha parlat amb alguns d'aquests compradors per contrastar el que ja es coneix com 'l'efecte Family Cash', un punt d'inflexió en l'oferta conjunta dels supermercats i hipermercats d'Andorra i l'Alt Urgell.



"No recordo ni que amb l'obertura d'Epizen, ara fa dos anys, hi hagués tanta gent. El millor és que hi ha moltíssims productes i moltes referències", destaca Anaïs Carmona, una de les primeres clientes de l'hipermercat. "Soc de la comunitat Valenciana i Family Cash està per tot arreu d'allà on vinc. La qualitat és el que més m'agrada d'aquesta cadena. Estic molt content d'estar avui aquí, ha coincidit que estic passant uns dies de vacances i l'experiència m'ha cridat l'atenció", explica Iñaki Masip, un altre dels clients presents a la gran superfície el dia de la inauguració.



En relació als preus dels productes, Anaïs Carmona assegura que "hi ha una mica de tot, n'hi ha alguns que sí que valen la pena i es nota la diferència i d'altres són bastant semblants als d'altres supermercats". De fet, la política de preus és la proposta de valor que vol impulsar Family Cash per diferenciar-se de la competència, especialment davant la proliferació de supermercats tant al país com a l'Alt Urgell. En aquest sentit, el director d'operacions de Grup Pyrénées, Octavi Bardera, subratlla que "a Andorra hi feia falta un model com aquest, on la qualitat i el preu no estan renyits. La qualitat és extraordinària i probablement ja podem dir que no és necessari baixar a la Seu d'Urgell per trobar uns preus competitius i amb una qualitat excel·lent".



Alguns altres dels clients consultats incideixen, precisament, en aquest aspecte de la competitivitat dels preus. Ho feia Marcos Pérez, un client que afirmava que tenia per costum anar a comprar a supermercats de la Seu i que la visita a Family Cash li ha servit per comprovar que els preus són molt competitius. En el mateix sentit, el Pau valorava que ell sol baixar a la Seu d'Urgell a fer la compra, ja que fins ara trobava una gran diferència de preus, però afegia que si realment el nou supermercat d'Epizen "ofereix preus més barats, hi compraré segur".