Les pressions polítiques en la justícia creen desconfiança a Europa

Quin és el nivell de confiança de la població cap a les administracions de justícia? Quins són els principals motius de desconfiança? Els sistemes judicials són eficients? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals la Comissió Europea ha donat resposta a través de la publicació dels resultats de l'Eurobaròmetre sobre justícia del 2024, un informe que assenyala que, en general, la meitat dels ciutadans de la UE qualifica positivament el sistema judicial del seu país. Això sí, de l'estudi també es desprèn que el 28% dels enquestats qualifiquen el nivell del seu sistema de justícia com a dolent per la interferència o pressió del Govern i dels seus polítics.



En el cas d'Andorra, les dades més recents sobre la confiança de residents i no residents sobre aquesta institució corresponen a l'enquesta política elaborada per Andorra Recerca + Innovació (AR+I) la primavera del 2022. En aquell moment, la gran majoria de la població (21,2%) puntuava el sistema judicial del Principat amb un 6 sobre 10. Les següents puntuacions més altes eren el 7 (14,3%) i el 5 (13,5%). Tot plegat donava una confiança mitjana de la població de 5,5 sobre 10. En el cas dels no residents, tant la mitjana (6,3) com les notes individuals eren més altes. En aquest sentit, el 18,3% dels enquestats puntuaven amb un notable el sistema judicial i el 13,2% tot just l'aprovaven.



A escala europea, un altre dels motius que es posen en relleu i que generen desconfiança cap als sistemes judicials són les pressions o interferències per interessos econòmics o altres interessos específics. De fet, es tracta d'un motiu que apunten el 26% dels enquestats, mentre que l'estatus i la posició dels jutges representa un altre factor de desconfiança pel 22% de la ciutadania europea.



De la mateixa manera, una de cada dues empreses qualifica de bona la independència dels tribunals i jutges en el seu país. Per contra, una de cada tres opina que la independència dels tribunals i jutges és dolenta. Malgrat tot, el 54% de les empreses de la UE confien que la llei i els tribunals del seu país protegiran les seves inversions si alguna cosa surt malament, mentre que el 40% diu que no té confiança. Els enquestats que qualifiquen de dolenta la independència del seu sistema de justícia ho justifiquen per interferències polítiques, pressions econòmiques o altres interessos específics.