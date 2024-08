Cardelús cau al GP de la Gran Bretanya

Xavi Cardelús no ha pogut acabar el Gran Premi de la Gran Bretanya que s’ha disputat avui al circuit de Silverstone. El pilot andorrà, sortia des de la 30ª posició i ha mirat de remuntar i recuperar llocs des de la primera volta d’una cursa en la qual els participants s’han vist sorpresos per la baixada de temperatura de l’asfalt i la pèrdua de grip.

Hi ha hagut 8 caigudes i una d’elles ha estat la seva. Cardelús ha anat per terra a la cinquena volta en el mateix sector que ho havia fet Somkiat Chantra uns segons abans. La seva volta ràpida ha estat de 2’05.902 molt a prop del temps que va aconseguir ahir a l’entrenament classificatori i sent un dels pilots que més a prop s’ha quedat del registre aconseguit ahir amb neumàtic tou malgrat haver complert només quatre voltes. Això l’ha situat a 1.9 de la millor volta de la cursa, la diferència més curta del cap de setmana.

Aquesta és la valoració que fa el pilot de Fantic Racing del que ha passat avui a Silverstone: “Aquest Gran Premi ha acabat de la pitjor manera possible, amb una caiguda. No he sortit malament del tot i, ja a la primera volta, he tingut clar que tocava remuntar i mirar de recuperar alguna posició des del principi. Quan he tingut pista neta davant meu, he començat a apretar, però he perdut la roda del davant i aquí s’ha acabat tot. Pel ritme que he fet en tan poques voltes, podria haver recuperat un grapat de posicions, però la cursa ha acabat aviat. Sortosament no m’he fet mal, però em sap greu perquè em trobava a gust sobre la moto des del classificatori d’ahir. Em quedo amb el més important que és que, malgrat la caiguda d’avui, hem sabut capgirar un cap de setmana que anava malament.”

El pròxim Gran Premi serà el d’Àustria i es disputarà al Red Bull Ring del 16 al 18 d’Agost.