Doria classificada per als quarts de final

Mònica Doria ha aconseguit classificar-se per als quarts de final en la modalitat de caiac-cross, després de completar com a segona la baixada. Una segona posició que ha hagut de suar després d'una sortida complicada mostrant una gran solvència i habilitat al llarg del recorregut. La britànica Kimberly Woods ha estat la més ràpida de la sèrie, marcant el millor temps.

Demà, Doria competirà en els quarts de final, que començaran a les 15.40 hores. Estarà emparellada amb Kimberly Woods, la nord-americana Evy Leibfarth i la suïssa Naomi Marx. El repte per a Doria serà superar aquesta fase i avançar cap a les semifinals.

En les valoracions posteriors a la cursa, Doria ha explicat les seves sensacions: "He saltat bastant malament i m'he quedat en l'última posició, però com hem vist és un esport de situació, d'aprofitar el moment i m'ha sortit bé". Després d'una sortida accidentada, la palista detalla quina ha estta la seva reacció: "una vegada allà el que he de fer és avançar i guanyar posicions, a l'esquimo és el moment clau, he vist que totes anaven a l'altra banda i he pensat a fer-ho ràpid i m'ha sortit bé", ha sentenciat.

Les semifinals es disputaran també demà, immediatament després dels quarts de final. Passaran a aquesta fase les dues palistes més ràpides de cada sèrie, oferint una competició intensa i emocionant. Finalment, la jornada conclourà amb la final, programada per a les 16.43 hores, on les millors competidores lluitaran pel títol.