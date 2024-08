Carabaña no es pensa "arrugar davant ningú"

L’atleta andorrà Nahuel Carabaña disputarà demà cinc d’agost a París la prova dels 3.000 metres obstacles amb l’objectiu de passar a la final del set d’agost. Aquesta serà la seva estrena en els Jocs Olímpics de París 2024.

Ja fa unes setmanes que Carabaña és a la capital francesa preparant el seu debut en unes olimpíades i dilluns a les 19.00 hores serà el moment de demostrar-li al món tot el que val. I sí, parlem del món, perquè als andorrans els hi ha de demostrar res, el simple fet de lluir la bandera tricolor a París ja és un fet històric, però coneixent la seva ambició, es pot deduir que per a ell això no és suficient i buscarà alguna cosa que més.

És per això que necessita que tot el país li doni suport i així ho ha fet saber en la seva darrera publicació a Instagram on l’esportista demana que “estigueu cridant i animant-me amb ganes que jo us prometo donar la meva millor versió, no em penso arrugar davant ningú”, escrivia Carabaña.

A més, l’atleta ha relatat que encara li costa creure que “vagi a ser olímpic” destacant cada any de treball enrere. Ara ja comença el compte enrere definitiu per veure al segon atleta representant d’Andorra en els Jocs Olímpics de París.