'Sublim' s'acomiada d'Andorra amb el 87% d'ocupació total

Com a darrer punt a ponderar, des de la primera edició l'any 2023, el Cirque du Soleil ha acollit a 900.000 espectadors.

Així doncs, tot i una petita davallada en les xifres d’assistència i a manca de les conclusions finals, les dades d'ocupació com la valoració de l'espectacle deixen satisfets a l’organització i són un motiu per començar a pensar en l'onzena edició del Cirque du Soleil a Andorra.

Unes xifres que, segons l’organització, eren les esperades i, per tant, s'ha complert les expectatives. El director de producte i nous projectes, Enric Torres afirma que “ estem prou satisfets del resultat final de l'espectacle d'aquest any”. Pel que fa a la disminució d’espectadors respecte al 2023, Torres ho atribueix a una “tendència general d'aquest mes de juliol” . En tot cas, des de l’organització insisteixen en la satisfacció argumentant que “l’ocupació ha estat entre el 80% i el 90%. Hi ha hagut força dies amb ocupacions al voltant del 90% i el 100%”, expliquen.

El Cirque du Soleil de la mà de 'Sublim' arriba aquesta nit a la seva fi després de gairebé un mes de representacions a Andorra. A falta de fer el recompte final i definitiu, l'estimació és que l’espectacle tanca amb el 87% d'ocupació i per sobre dels 66.000 espectadors.

Per Arnau Ojeda Garcia

