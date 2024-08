El preu mitjà per metre quadrat dels pisos s'incrementa un 12%

La variació anual de l’acumulat dels darrers 12 mesos mostra un decrement del 9,4%. Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha disminuït el 32,5% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on totes les agrupacions de béns immobles han disminuït. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra una disminució del 46,4%.

Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers 12 mesos té una disminució del 9,8%. Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha disminuït el 21,6% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on totes les agrupacions de béns immobles han disminuït.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, ha disminuït el 13,9% respecte al segon trimestre de l’any 2023, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un decrement.

El preu mitjà per metre quadrat dels pisos en el segon trimestre d'aquest 2024 ha incrementat el 12,0% respecte al segon trimestre de l’any anterior. D'altra banda, en el mateix el segon trimestre d'enguany es constata un decrement del 19,1% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al segon trimestre de l’any anterior, així com una disminució del 14,0% en relació amb l’acumulat en els darrers 12 mesos, segons destaca aquest dilluns el Departament d'Estadística.

Per El Periòdic

