Més de 850 joves participen en les activitats esportives a Sant Julià de Lòria

Les activitats organitzades per LAUesport, l'Espai Jove i el departament de Cultura durant el mes de juliol han tingut un èxit excepcional, amb una participació massiva de 850 persones la qual demostra l'interès creixent per les propostes esportives i juvenils a la nostra parròquia.

En total, uns 547 nens i nenes han gaudit de les diverses activitats esportives. D'entre totes, destaca especialment el Campus Multiesportiu que ofereix una àmplia varietat d'experiències, que inclouen la pràctica de diferents esports, sortides a la muntanya o a la piscina, i molt més. A més, el programa de Cheerleading, que combina l'esport amb activitats acrobàtiques, també ha estat un dels grans èxits d'aquest estiu. Cal destacar, a més, la setmana a la platja, on els joves s'han desplaçat fins a Sant Antoni de Calonge per participar en activitats d'esports aquàtics.

Per als més joves, les activitats organitzades per l'Espai Jove han tingut una gran acollida, amb un total de 304 participants que han pogut gaudir d'una programació pensada especialment per a ells, combinant cites esportives amb activitats fora de la parròquia.