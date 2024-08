Urban Flowers als Dijous a la Fresca de la Massana

La programació d’estiu de la Massana continua amb diferents activitats per a tots els públics. El concert setmanal dels Dijous a la Fresca, dijous a les 20.00 hores, anirà a càrrec d’Urban Flowers, un duet format per l’andorrà Ana Torres i la britànica Gemma Croft.saps que oferiran versions del pop-rock anglosaxó, combinat amb altres gèneres com el country o el rap. El concert es farà a la plaça de l’església de Sant Cristòfol d’Anyós, un indret únic per acollir la combinació de veus de les dues artistes, aguda i nítida en el cas de l’Ana i els tons més greus i personals de la Gemma.

Els Dimecres de Xics continuen amb una nova sessió de jocs gegants i d’aigua, a càrrec de Ludiespai, una aposta segura i divertida per al públic familiar. Aquest dissabte, 10 d’agost, hi haurà una nova Ruta d’Estiu, amb Alfred Llahí, en aquest cas al poble de Pal. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a visitlamassana.ad. D’altra banda, del 9 a l’11 d’agost se celebrarà la festa major de l’Aldosa.