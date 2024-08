Detingut després de causar ferides a la cella d'una víctima amb cops de puny en una baralla

El dissabte a les 02:38 hores, a Andorra la Vella, un home resident 22 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Inicialment, es produeix una alteració d’ordre públic en l’interior d’un d’establiment, motiu pel qual els agents de seguretat fan fora del recinte a tres persones, una vegada a l’exterior, s’inicia una baralla on la persona detinguda dona diferents cops de puny a la víctima, i li causa una ferida sagnant a la cella esquerra que requereix punts de sutura, tanmateix, la víctima presenta un fort hematoma en el mateix ull. Finalment pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s’han arrestat un total de cinc persones amb taxes superiors a 0,87 g/l.s. La taxa més elevada ha estat de 2,77 g/l.s., igualment un dels detinguts va donar positiu als estupefaents en la prova salivar.

Per El Periòdic

