El Valls del Nord celebra el seu campus d'estiu amb un ple d’inscripcions

El Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) està celebrant, per cinquè any consecutiu, el seu campus d'estiu amb un ple d’inscripcions i amb llista d’espera de dues setmanes. Així, jugadors d'arreu d'Europa venen al Principat per a preparar el curs 2024/25 en unes sessions de tecnificació que ha fet del campus un referent del continent.

En aquest sentit, la Federació Europea de Tennis Taula ha atorgat a la Federació Andorrana Tennis Taula i al CTTVN, per la setmana del 12 al 17 d'agost i per tercera vegada consecutiva, la realització d’un campus d’alt nivell en el qual assistiran els millors jugadors d’Europa, entre ells l'andorrà Oriol Martínez.