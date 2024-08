Els conductors andorrans encara no poden consultar si tenen multes de trànsit fora del país

Els sis primers mesos d'any els Mossos d'esquadra han interposat 896 multes per excés de velocitat a vehicles amb matrícula andorrana i s'han obert 1.084 expedients sancionadors a vehicles matriculats al Principat per infraccions diverses. Pel que fa als imports de les sancions, el conjunt de les multes imposades a Catalunya a vehicles andorrans durant el primer semestre suma 189.860 euros, dels quals se n'han satisfet 76.530. L'any 2023, els imports van arribar als 146.340 euros totals i se'n van pagar 61.230, menys de la meitat en els dos casos.

Per proximitat i volum de trànsit, bona part de les sancions a vehicles andorrans fora del Principat es posen a Espanya i França. Tot i el veïnatge, en tractar-se de països i administracions diferents no hi ha intercanvi d'informació ni tampoc cap mecanisme remot per notificar als conductors d'Andorra que tenen multes pendents. Són, a la pràctica, multes no notificades. Això, fins que Mossos, Gendarmes o Guàrdia Civil aturen un vehicle en un control, arran d'una infracció o intervenen en un contratemps on s'hi hagi vist involucrat un automòbil amb matrícula andorrana. L'única manera de saber si aquell cotxe, moto o camió té pendent passar comptes amb les autoritats de trànsit veïnes és, per tant, quan es fa una comprovació in situ.



Un conductor andorrà no té cap canal ni eina per consultar si està a la llista de sancionats. Com que les multes no es poden notificar al domicili de l'interessat perquè viu a Andorra, no apareix en cap llista consultable pels conductors, de manera que fins que no es fa una comprovació davant la persona afectada tot queda en una mena de limbe durant uns mesos fins que la denúncia prescriu. Aquesta manca d'informació ha generat força polèmica, sobretot arran dels controls temàtics que els Mossos fan a les carreteres catalanes per detectar matrícules andorranes que han comès alguna infracció que hagi quedat impune.