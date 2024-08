Jordi Raposeiras finalitza setè en la quarta cita del CIV

Jordi Raposeiras va prendre part el passat cap de setmana a la quarta cita del Campionat Itàlia de Velocitat (CIV), disputada al circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli. Cal apuntar que en aquest ja va tenir lloc la primera cursa del certamen italià, en el qual 'Rapo' va assolir la quarta plaça, tot i que aquesta vegada i després d'una classificació complicada per la pluja, va assolir el setè lloc.

En la Q1 del dissabte, l'andorrà no va poder fer ni una sola volta per diferents motius, un dels més rellevants un problema amb el canvi de marxes, i va classificar onzè, un lloc que va poder millorar en la Q2 per sortir desè tot i que la pista estès mig mullada a causa d'una tempesta.

Ja en la cursa, els pilots davanters es van anar allunyant i el pirenaic va travessar la meta en setena posició. "Amb una millor classificació hauria pogut tornar a lluitar pel podi", va comentar Raposeiras fent referència a la primera cursa de la temporada. Amb tot, el 23 manté la cinquena plaça a la classificació general de la categoria Superbikes 400RR abans de marxar a la següent cita de Mugello, on es farà una doble cursa i on espera "millors resultats".