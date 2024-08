Els equips nacionals de la FAE treballen per arribar en les millors condicions a Xile

"Ens trobem a l'equador del període preparatori", va comentar el preparador físic de la FAE, Damià Costa. "Hem passat un bloc en el qual el que busquem són contraccions màximes isomètriques, és a dir, vèncer una resistència fixa i amb màxima intensitat, i això ho combinem amb exercicis pliomètrics per activar el sistema nerviós al màxim", va completar, afegint que a partir d'aquí la majoria dels esportistes ja fan més treball de potència, és a dir, "optimitzar la càrrega amb velocitats molt altes".

Després de setmanes de preparació física al gimnàs, l'equip femení i masculí nacionals de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) estan en un període de descans actiu per engegar de nou la seva preparació els pròxims dies amb la voluntat d'arribar en condicions òptimes a les diferents estades de llarga duració que faran a Xile.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació