Rivals definits per almenys un play-off europeu

En cas de passar l'eliminatòria, els tricolor es trobaran al play-off de la segona cita europea més important de futbol, és a dir, estaran a dos duels d'accedir a la fase de grups d'aquesta. Ara bé, per davant tindran un complicat repte, ja que es veuran les cares amb el vencedor del quadre entre l'ŠK Slovan Bratislava eslovac i l'APOEL FC de Nicòsia, dos coneguts en cites continentals.

Per Pol Forcada Quevedo

