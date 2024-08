Encamp dona la benvinguda a l'FC Barcelona d'Hoquei per la seva pretemporada

El conseller d'Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, s'ha mostrat satisfet aquest dilluns durant l'activitat que s'ha dut a terme per donar la benvinguda a l'equip del FC Barcelona d'Hoquei, que, com cada any, farà una estada esportiva per preparar la seva pretemporada a la parròquia encampadana. "Fa molts anys que treballem conjuntament amb el Barça en diferents seccions. Aquesta és una peça més de la política turística esportiva que estem desenvolupant per fomentar totes aquestes accions que duem a terme", ha assenyalat Marot, mentre insistia en la gran predisposició de la corporació cap al club. "Al final, som una parròquia que compta amb el complex d'Encamp, Prada de Moles, el Pas de la Casa, i molts complements com Engolasters perquè puguin entrenar dins i fora de les pistes", ha afegit el conseller encampadà.

Tal com ha explicat Marot, aquest any només es comptarà amb la presència de l'equip d'hoquei. "Enguany hi ha unes competicions internacionals molt importants, els Jocs Olímpics de París. De cara a l'any que ve, però, estem treballant per recuperar altres seccions que ja han vingut anteriorment a Encamp, com la de bàsquet", ha indicat el conseller, qui ha afegit que un dels punts importants de l'estada, a part del fet que l'equip pugui assolir els seus nivells esportius, és el fet de fer-la inclusiva tot fent arribar l'interès esportiu als nens de la parròquia, com els de l'Àrea Jovent, que han participat aquest dilluns en aquesta jornada.

Per la seva banda, l'entrenador de l'equip, David Cáceres, s'ha mostrat agraït a la corporació per haver-los convidat de nou i ha manifestat que és un plaer entrenar en un entorn més fresc que Barcelona. "Hi ha molts jugadors nous i aquesta estada ens servirà perquè es puguin conèixer entre ells", ha apuntat Cáceres. De fet, es tracta de la primera temporada al club blaugrana pel tècnic. "La veritat és que afronto aquesta temporada amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Poder entrenar el Barça d'hoquei és el màxim que pots fer", ha apuntat mentre afegia que el repte és poder guanyar el màxim de títols possibles. "Cada entrenador té la seva manera de fer i, aquests dies, serviran perquè es puguin adaptar a la nostra metodologia", ha afegit el tècnic.

El porter de l'equip, Sergi Fernández, també ha agraït l'oportunitat al Comú i ha assegurat que Encamp ja és com "la segona o tercera casa". "Aquestes primeres setmanes sempre són de molt treball físic però també tàctic. Això ens ajuda a preparar-nos físicament", ha indicat Fernández, qui ha afegit que, a nivell d'objectius, el propòsit és guanyar tots els partits. "L'exigència és màxima. Hem de competir i guanyar tots els títols possibles, començant per la Lliga Catalana i la Supercopa espanyola", ha conclòs el porter, informa l'ANA.