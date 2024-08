Nahuel Carabaña, setè i a tres segons d'accedir a la final

Cal destacar que el tricolor ha començat amb el grup capdavanter, tot i que a mitja cursa ha anat perdent distància i s'ha enquadrat en el segon grup, en el qual ha acabat remuntant en les dues darreres voltes per assolir la setena plaça. Al final, els cinc primers han agafat molta distància i ha estat impossible per a Carabaña arribar-hi. El vencedor ha estat el marroquí Mohamed Tindouft amb un crono de 8'10''62, seguit de l'etíop Samuel Firewu, el kenyà Abraham Kibiwot i el nipó Ryūji Miura.

Per Pol Forcada Quevedo

