La Festa Major d'Andorra la Vella tanca amb èxit i una participació rècord de 3.500 persones

Amb el concert de 'La Pegatina' es tancarà aquesta nit la Festa Major d'Andorra la Vella, la qual ha presenciat avui la primera gran cursa d'Andròmines, la qual ha tingut lloc a l'avinguda de la Borda Nova de la capital, després que durant dues setmanes els concursants hagin deixat a punt els seus 'vehicles casolans'. Amb la finalització del concurs, ha sigut el màxim mandatari comunal, Sergi González, qui ha efectuat el balanç final dels quatre dies que han marcat la festivitat de la parròquia.

En aquesta mateixa línia, González ha expressat orgullós que "estem molt contents amb totes les activitats que s'han celebrat", destacant especialment la participació de 3.500 persones al Parc Central, tan joves com infants, i amb una arrossada popular que ha aplegat enguany "a més de 800 ciutadans", ha comentat el cònsol major. Quant al concurs d'Andròmines, González ha afegit que han participat un total de 13 equips, comptant amb un llistat "d'inscripcions ple".

D'altra banda, la ciutadania podrà escollir, de cara a l'any vinent, "quina Festa Major volen tenir" trametent la seva valoració mitjançant un codi QR amb "els seus grups preferits o activitats" per a escoltar-se per part del Comú d'Andorra la Vella i aquests "adaptar-los per a les noves Festes Majors que es volen aconseguir més endavant", ha assenyalat González. Pel que fa a les activitats, el cònsol recalca la "unió" vista en la Rua de Gegants i el bon aforament rebut als diferents concerts a la plaça de les Arcades, com el de Miki Núñez de dissabte. "Tots ells tenen el seu públic, però penso que ho estem petant, molt satisfets", ha manifestat González.

De cara a pròximes edicions, a més de la participació ciutadana amb el QR, González ha considerat que "poden valorar altres ubicacions per a futurs concerts", i que es valorarà amb el Comú. A més, ha apuntat que han rebut "algunes queixes de veïns per l'envelat durant la setmana" però que, malgrat això, els restauradors estan molt contents de com s'ha gestat la feina i el que s'ha de trobar és "un balanç" pel benefici de tothom.