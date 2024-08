Naiara Escabias rep premi a la XV Biennal Olot Fotografia

Naiara Escabias ha rebut aquest cap de setmana un premi per la seva obra, que s'ha exposat a la XV Biennal Olot Fotografia.



Escabias va ser seleccionada per participar a la Biennal Olot Fotografia 2024, i el divendres 2 d'agost va tenir lloc la inauguració de l'exposició, que presentava 16 dels 42 projectes seleccionats als Claustres de l'Hospici. Dissabte, la resta de projectes es van mostrar en diversos indrets d'Olot i, al vespre, es va celebrar l'entrega de premis.



Entre els guardons, es van concedir un premi a la trajectòria i quatre premis als millors projectes. Escabias va rebre un d'aquests quatre premis per la seva obra 'Caminant. Els meus refugis', composta per 28 peces en aquesta exposició (i unes 40 en total).



Aquest projecte es va iniciar amb el suport del Taller Tartera durant la residència artística 'Cebes tendres' al setembre de 2022. A més, Escabias va rebre una subvenció cultural del Govern per l'exposició que va presentar al desembre de 2023 a l'Institucional. L'exposició actual es pot veure als Claustres de l'Hospici a Olot fins al 31 d'agost.