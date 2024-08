Verdú, en la recta final abans del viatge a Nova Zelanda

Joan Verdú continua amb els seus entrenaments de pretemporada i ho fa amb total normalitat. L’andorrà, que segueix un pla específic adaptat a la seva operació de l’esquena que va tenir lloc a finals d’abril, evoluciona molt bé i es troba en el millor estat físic per fer front a la llarga estada de pretemporada a Nova Zelanda, segons han apuntat des de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) en un comunicat.

El viatge s’iniciarà el 14 d’agost, tot i que els primers entrenaments seran a partir del 17. Primerament, l’equip estarà a Roundhill, després marxarà a Coronet Peak i, finalment, a Ohau, pràcticament realitzant el mateix viatge que la pretemporada anterior. La tornada està prevista pel 23 de setembre.

El preparador físic de la federació, Damià Costa, ha apuntat que l'evolució i l'estat de forma de l'esquiador l'avaluen de manera independent, tot i això, "tenim el vistiplau per treballar amb ell amb normalitat però, amb tot, hem estat ajustant-nos al seu procés de recuperació i adaptació". Costa ha reconegut que l'estat físic de Verdú és ara l'idoni per marxar a Nova Zelanda amb la feina feta: "Durant les últimes setmanes s’ha anat incrementant la intensitat en el treball d’agilitat i pliometria fins a assolir els nivells òptims i adequats per anar a esquiar amb la màxima intensitat".

Per la seva part, el fisioterapeuta de la FAE Pol Ferrer ha indicat que tant la cirurgia com la resta d'infiltracions que s'està fent el tricolor a l'esquena "estan responent molt bé". De fet, Verdú ja ha fet esquí i les sensacions van ser "boníssimes", tot i que les condicions i l'exigència van ser molt baixes per no forçar. "No podem certificar al 100% si estem perfectes [...] però de moment el primer 'feeling' és molt bo i ja és molt positiu. Les sensacions són espectaculars, com si no hagués tingut cap lesió", ha completat el fisioterapeuta.