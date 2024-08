Andbus obre les portes a les mascotes petites

Des de l'1 d’agost la companyia de transport Andbus permet (amb restriccions) l’accés amb algunes mascotes per viatjar acompanyades dels seus amos. Concretament, els animals de companyia (gossos, gats o fures) que viatgin en un transportí amb unes mesures màximes de 45x35x25cm poden pujar a bord de l'autobús, sempre sota la responsabilitat de l'amo i en cap cas podran ocupar un seient, Així ho indica la nova normativa de la companyia.

Un canvi que s’ha donat després que des de l’empresa es consultés el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) observant un canvi de normativa. L'any 2016 es va aprovar la Llei 11/2016, de tinença i de protecció d’animals on s'especifica que els gestors de diferents establiments públics entre els quals es troba el transport poden prohibir l'accés als animals a excepció dels quals procurin una assistència a persones discapacitades. D'altra banda, el decret 253/2021, d’aprovació del Reglament d’utilització del servei de transport públic nacional de viatgers va ser aprovat posteriorment. En aquest document, a l'article set, punt dos, s'indica que els animals domèstics que amb les mides esmentades anteriorment podran ser transportats.

En aquest sentit, des d'Andbus afirmen que “vam veure que al BOPA hi ha un article referent que les companyies poden prohibir l'accés d'animals, però després vam observar que hi ha un reglament més nou que parla d'aquest transport i d'aquestes dimensions que sí que són acceptades”, han explicat des d’Andbus en declaracions a EL PERIÒDIC. Per tant, “si l'animal és petit com per anar còmode en aquest transportí ho hauríem de permetre”, informen.

Així tot, des d’Andbus subratllen la “contradicció” de les dues lleis. Per un costat, la referent a la llei sobre ‘l’estada d’animals en espais públics, en establiments de concurrència pública i en transports d’ús públic’, la qual permet a les empreses prohibir l’accés als animals. I per l’altre, el reglament ja esmentat sota el decret, el qual fa referència amb aquestes dimensions que des de principis del mes d’agost ja aplica la companyia d’autobusos andorrana.

En darrer lloc, des de la corporació destaquen que no havien notat molta demanda, però “sí alguna queixa”. En la majoria dels casos “de gent que té un gos molt petit que no vol deixar al maleter per temor que l'animal es pugui fer mal”, indiquen. Avui dia, Andbus no ha rebut cap reclamació per part de gent que no vol que l'animal pugi a l'autobús amb elles. En tot cas, i tractant-se d’un animal de dimensions tan petites el que es deixa accedir al vehicle, l’empresa considera que situant a la persona al·lèrgica o molesta a una punta de l'autocar i a l’amo amb la seva mascota a l’altra “no hauria d’haver-hi cap problema”, aclareixen.