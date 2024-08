Andorra espera tempestes a la tarda

La meteorologia d'Andorra presenta condicions variades per a avui i demà. Mentre que les altes pressions continuaran sent predominants, s'espera que el clima sigui menys calorós i estable en comparació amb la setmana anterior, amb probabilitat de tempestes intenses a la tarda les quals aniran acompanyades d'un fort vent procedent de l'oest. Des delServei de Meteorologia d'Andorra alerten d'un avís moderat.

Les temperatures mínimes previstes per a avui són de 17 °C a Andorra la Vella, 10 °C a 1500 metres d'altitud i 13 °C en el Pas de la Casa. D'altra banda, les màximes aconseguiran els 31 °C a Andorra la Vella, 27 °C a 1500 metres i 17 °C en el Pas de la Casa. La isoterma de 0 °C se situarà a 4400 metres al migdia, pujant lleugerament a 4500 metres a la nit.



El panorama meteorològic per a demà és més optimista. El desplaçament de les altes pressions cap al nord portarà un dia més estable i assolellat, amb solo alguns núvols petits formant-se a la tarda. El vent disminuirà la seva intensitat, sent feble i de component sud-oest.

Quant a les temperatures, les mínimes seran de 18 °C a Andorra la Vella, 12 °C a 1500 metres i 12 °C en el Pas de la Casa. Les màximes se situaran en 30 °C a Andorra la Vella, 26 °C a 1500 metres i 17 °C en el Pas de la Casa. La isoterma de 0 °C es mantindrà a 4500 metres tant al migdia com a mitjanit.