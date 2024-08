Andorra s'enfrontarà amb Gibraltar abans d'iniciar la Nations

La selecció absoluta de futbol ha tancat un amistós amb Gibraltar abans de donar el tret de sortida a la pròxima edició de la UEFA Nations League. Amb horari encara per confirmar, el duel serà el 4 de setembre a l'Europe Point Sports Complex. Fins al moment, les dues seleccions s'han vist en dos altres amistosos, el més recent va tenir lloc el 19 de novembre del 2022 i va acabar amb triomf per la mínima dels gibraltarencs, mentre que l'anterior, que data del 2021, va finalitzar amb empat a zero.