Marta Ambor, nomenada com a delegada per a Andorra de la FNDB

La Federació Nacional de Digitalització i Blockchain (FNDB), una entitat capdavantera en l'impuls de la transformació digital i el desenvolupament de la tecnologia blockchain a Espanya, ha anunciat avui el nomenament de Marta Ambor, presidenta d'Andblockchain, com a delegada per al Principat d'Andorra. Aquesta decisió s'emmarca dins de l'estratègia de la FNDB per expandir la seva presència tant a nivell nacional com internacional i reforçar el seu compromís amb la innovació, l'educació i la col·laboració en l'àmbit de la digitalització i blockchain. Marta Ambor, que compta amb una àmplia experiència en el sector tecnològic i blockchain, s'incorpora a la FNDB amb la missió de contribuir al desenvolupament de l'organització a Andorra. "És un honor per a mi unir-me a la FNDB com a delegada per a Andorra", ha declarat Ambor. "Estic convençuda que l'experiència i el coneixement de la FNDB seran inavaluables per impulsar la innovació i el desenvolupament de la tecnologia blockchain al nostre país".

El nomenament de Marta Ambor coincideix amb una nova etapa de creixement i desenvolupament per a la FNDB. L'organització ha renovat recentment la seva junta directiva, incorporant reconeguts experts en tecnologia i digitalització que aportaran la seva experiència i coneixements per guiar la FNDB en aquesta nova fase. José Hernández, reelegit com a president el passat 28 de juny, ha destacat la importància d'aquestes noves incorporacions en la consecució dels objectius de l'organització. Amb la incorporació de Marta Ambor i la nova junta directiva, la FNDB reafirma el seu compromís amb la innovació, l'educació i la col·laboració en l'àmbit de la digitalització i el blockchain. L'objectiu de l'organització és establir un camí clar cap al futur, treballant per augmentar la seva presència nacional i internacional, consolidant delegacions a tot Espanya i països com Andorra i els Estats Units.

Les col·laboracions de la FNDB amb esdeveniments com el Block World Tour Andorra, que tindrà lloc del 17 al 19 d'octubre en la seva tercera edició, són una mostra del compromís de la federació amb la promoció i l'avenç de l'ecosistema digital i blockchain. Aquests esdeveniments permeten compartir coneixements, enfortir la xarxa de contactes i reafirmar el lideratge en el sector. Segons ha informat La Vanguardia, en la seva declaració sobre la nova fulla de ruta de la FNDB, José Hernández ha destacat la iniciativa '12 meses, 12 formaciones', "un ambiciós programa de capacitació que oferirà cursos especialitzats cada mes, dirigits a professionals i empreses que busquen mantenir-se a l'avantguarda de la tecnologia blockchain i la digitalització". A més, la FNDB organitzarà una sèrie d'esdeveniments propis, com DigitalBlock, DigitalStream i BlockStream, dissenyats per reunir experts, innovadors i líders del sector al voltant de les últimes tendències i desenvolupaments tecnològics. Aquests esdeveniments seran plataformes clau per a l'intercanvi de coneixements i la creació de xarxes professionals, enfortint així la comunitat de la FNDB i impulsant el progrés tecnològic.