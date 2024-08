Fins a 80 treballadors del Govern van superar el límit d'hores extra permès el 2022

Fins a 80 treballadors del Govern van excedir el límit d'hores extra permès durant el 2022. Així ho posa en relleu el Tribunal de Comptes (TC) en l'informe anual que s'ha fet públic aquest dimarts i en el qual s'apunta, a més, que 10 funcionaris van arribar a fer més de 300 hores extraordinàries ara fa dos anys. A més, 20 treballadors van realitzar entre 200 i 300 hores extra addicionals; 26 treballadors en van fer entre 150 i 200; i 24 funcionaris entre 120 i 150. Així doncs, l'organisme insta l'executiu a establir els mecanismes necessaris per garantir que no se superi el límit màxim de 120 hores extra anuals per treballador.

D'altra banda, el Tribunal de Comptes apunta la necessitat que el Govern disposi del registre de personal, on ha de figurar la vinculació dels treballadors amb l'administració. També es posa l'accent en què l'executiu no disposa d'un sistema de classificació de personal per assignar el nivell corresponent a cada lloc de treball i es qüestionen els nomenaments d'urgència del personal interí, una acció que contravé l'article 109 de la llei de la Funció Pública.

En relació amb la comptabilitat pública, el TC recomana que s'aprovi una estructura pressupostària d'obligat compliment que defineixi de forma clara els comptes pressupostaris que s'han d'utilitzar en l'elaboració del pressupost, tant per a ingressos com per despeses. També es lamenta que l'executiu hagués aprovat modificacions pressupostàries per un import proper als dos milions d'euros en dates pròximes al tancament de l'exercici quan, en el moment d'adquirir els compromisos, "no existia la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre'ls".

Encara en matèria de comptabilitat, s'apunta que el Govern ha enregistrat pressupostàriament despeses financeres meritades i no vençudes per un import de 10,1 milions d'euros en un moment en què "no eren exigibles a l'entitat al tancament de l'exercici" i, per tant, "no era procedent fer-ho". En aquesta línia, l'informe detalla que a 31 de desembre del 2022, el saldo deutor per ingressos meritats de l'IRPF estava infravalorat en 24,5 milions d'euros, mentre que el saldo per ingressos meritats de l'Impost de Societats estava infravalorat en 48 milions.