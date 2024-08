L'ocupació hotelera deixa situacions contràries: "bona rebuda" i "moments delicats"

L'estiu d'enguany no està sent ni massa mogut, ni massa parat, ni tampoc excessivament potent per als diversos indrets d'allotjament del Principat. Aquesta és la tendència general que fluctua en aquests moments en gran part d'hotels d'aquests mesos vacacionals de 2024. Tres hotels de diferents ubicacions; l'hotel Centric (Andorra la Vella), l'hotel Bringué (Ordino) i l'hotel Terranova (Pas de la Casa) han efectuat per aquest mitjà un balanç de com està sent la seva temporada d'estiu amb el recompte dels mesos de juny i juliol, així com de la previsió per aquest mes d'agost.

Miguel Ángel García, director del primer d'ells, situat a la capital, l'hotel Centric, ens explica que l'any passat van tenir que "reduir a la meitat" la capacitat del seu establiment; és a dir, de les 155 habitacions que disposa, a causa d'unes reformes que han permès a l'hotel gaudir d'una renovació completa del seu immoble. Per aquest motiu, García aclareix que no pot comparar les xifres d'enguany amb les de 2023, però si amb les de fa dos anys, recalcant que "aquestes estan sent pitjors que les de 2022, no gaire més; però sobre un 8% menys", afirma.

El responsable de l'establiment ressalta que sense saber-ne el motiu, els primers dies del passat mes de juliol "es va concentrar tot en una setmana molt fluixa", destaca García, malgrat especificar que a partir de la segona setmana, es va normalitzar la situació com la que marca un juliol normal, amb una ocupació "certament adequada". De cara a l'agost, el director de l'hotel Centric confirma que calculant els pressupostos, es contempla un mes bo, "tant com el de l'any anterior o segurament millor" d'acord amb les fitxes rebudes.

El següent allotjament està situat a la parròquia d'Ordino, concretament al Serrat, l'hotel Bringué, amb el director Josep Maria Bringué, qui precisa que les expectatives d'enguany "no són gaire esperançadores" donat que no s'esperen unes xifres millors a les obtingudes l'any passat. "El mes de juliol ha sigut molt justet, i aquest agost les reserves van entrant, però molt a poc a poc", manifesta Bringué. El principal motiu que considera el director per a la davallada d'entrades té a veure amb el "desgast" que ha provocat el Circ du Soleil en l'afluència de públic congregada majoritàriament al centre i "no presentant altres iniciatives" que fomentin l'atracció de la parròquia.

Continuant en la mateixa línia, Bringué declara que "la situació està fluixa" a causa d'aquesta manca d'atractius que li falten a Ordino per l'estiu, ja que si no "l'ambient es queda una mica entristit", assenyala. Respecte a si el període de les Festes Majors de La Massana i Ordino ha pogut ajudar a incrementar l'ocupació de l'hotel, Bringué declara que això "ha afavorit al centre del poble, però no als indrets que se situen a una certa alçada", no tenint, per tant, cap mena d'impacte en aquests. A més, a part del trekking, Bringué sosté que no hi ha gaires activitats més que es puguin realitzar al territori i que la "si no canvia la situació a l'hotel en els dies vinents, es començarà a patir", desvela.

Per acabar, un tercer establiment, l'hotel Terranova, ubicat al Pas de la Casa, ens obre les portes per explicar-nos, en mà de la responsable, Araceli, quin moment travessa el recinte, com ara les previsions actuals. "El juliol va ser una mica millor que el juny, amb el mes anterior fregant el 80 o 90% d'ocupació, mentre que el juny va ser només del 50%", comenta. D'altra banda, Araceli opina que el clima va poder influir en el nombre de visitants tenint en compte que al juny, "no hi va haver tan bon temps com al juliol", apunta.

Quant a les nacionalitats dels turistes, ens subratlla la responsable que a partir del juliol, "es va començar a notar més la diferència d'orígens; comptant amb persones de Països Baixos, Bèlgica o Alemanya" i al juny, en canvi, sent la majoria d'ells francesos. "Hi ha alguns dies que fins i tot arribem al 100%, sobretot durant el cap de setmana", expressa. També matisa Araceli que darrerament els ocupants venen més per efectuar activitats a l'aire lliure i d'estiu, i no tant per compres, les quals van ser les protagonistes al juny.