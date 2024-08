Les pintures murals de Sant Esteve, obertes al públic

Aquest dimarts s’ha celebrat la inauguració de l’exposició de les pintures murals de l’església de Sant Esteve a l’Espai Columba. Menys d’una setmana de la seva arribada al Principat, en la jornada d’avui s’han obert les portes a autoritats i mitjans, els quals han pogut contemplar-les per primera vegada en un acte que ha comptat amb la presència de nombrosos polítics dels quals destaquen la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el cap de Govern, Xavier Espot. A més, els ara ja antics propietaris de les obres, els germans Enriqueta i Juan Bosch, acompanyats d’altres familiars, han estat presents a l’Espai Columba.

Així, abans de presentar ‘els Frescos’, Bonell i Espot han donat un breu discurs. En aquest sentit, la ministra de Cultura ha ponderat que "cal agrair a les persones que han fet possible que tornin a Andorra", fent referència als seus predecessors, al cap de Govern i als tècnics. Posteriorment, en declaracions als mitjans, Bonell ha explicat què suposa per al país el retorn de les obres: "A part de complir amb la Llei de Patrimoni que ens ha manat recupera el patrimoni que hagi sortit d'Andorra, és poder explicar que en aquella època també en teníem pintures molt importants i molt valuoses", ha afirmat.

Per part de l’executiu, ha subratllat el valor artrític, cultural i simbòlic de les pintures explicant que "són un exemple d'un estil i temàtica que transiten entre el romànic i el gòtic amb una riquesa de detalls excepcional". Tanmateix, Espot ha agraït a la família Bosch les facilitats per fer que retornessin a Andorra: "Sabíem que al final tornarien a casa seva i la família va ser molt lleial i transparents". D’altra banda, el cap de Govern ha volgut fer èmfasi en el fet que l’operació no ha portat polèmica i ha comptat amb el consens de l’oposició, als quals ha agraït aquest punt. Seguidament, Enriqueta Bosch ha fet una breu intervenció reiterant que "quan es van endur les obres em va fer llàstima, però els temps han canviat i el lloc on han d'estar és Andorra", ha sentenciat.

El Comú de la capital vol participar en el projecte del Museu Nacional

En darrer lloc, el cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, ha estat qüestionat pel projecte del Museu Nacional: "Avui teníem una reunió amb el cap de Govern i ha sortit el tema, esperem que l'executiu ens presenti el projecte, però també voldríem treballar conjuntament i més endavant decidir l'emplaçament". A més, González ha volgut deixar clar que el més important és "tenir el relat museístic" i que sigui quin sigui l’emplaçament on es faci "ha de ser un espai només pensat pel turisme, sinó perquè passin coses dia a dia".