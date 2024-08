Sant Julià adjudica per 62.000 euros el 'pump truck' al Prat del Senzill

El Comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat la construcció d'un circuit ciclable tipus 'pump truck' al parc infantil del Prat del Senzill, una infraestructura que neix fruit de la demanda del Consell d'infants i a la qual la corporació destinarà un total de 62.465,96 euros. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Mountain Shappers, que disposarà d'un termini de quatre setmanes per a l'execució dels treballs.



La proposta de creació d'un 'pump track', similar al que ja existeix a Arinsal, la van fer els alumnes de l'escola andorrana amb l'objectiu de fomentar l'esport entre els més joves, donar una segona vida a l'skatepark anteriorment ubicat al Prat del Senzill i crear un nou espai recreatiu a la parròquia.



En el moment de presentació de la proposta, la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, ja va valorar positivament la idea dels alumnes i va avançar que des del Comú "es construirà al voltant del parc una zona perquè els nens petits puguin aprendre a anar en bicicleta, patinet o monopatí". Cortesao també va afegir que el nou equipament que ara s'adjudica "millorarà la qualitat de vida dels més joves" i que ja estarà disponible de cara al nou curs escolar.



Paral·lelament, i tal com publica el BOPA aquest dimecres, la corporació laurediana també ha fet pública l'adjudicació d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Ramaders de les muntanyes de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per un import de 7.164,96 euros. També s'ha fet pública l'adjudicació per 20.000 euros a Camprabassa que el comú va fer amb la voluntat de col·laborar en la celebració del Bike Show Naturland.