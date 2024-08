Andorra completa 17 dies consecutius amb temperatures superiors a 30ºC

Andorra està vivint novament un estiu càlid. Així ho demostren les dades publicades aquest dimecres pel Servei Meteorològic, en les que s'informa que durant el juliol la temperatura mitjana al país ha estat 2,1 graus més càlida de l'habitual. De la mateixa manera, assenyalen que des del 21 de juliol la temperatura no baixa dels 30 graus de màxima al Roc de Sant Pere. Actualment, el rècord de calor del Principat està en 19 dies consecutius l'any 2022. A hores d'ara, en són 17, per la qual cosa sembla previsible que se superarà el registre.

La previsió segons els meteogrames de l'ECMWF indica que la tendència càlida continuarà a Andorra, amb temperatures que es preveu que augmentin encara més durant el cap de setmana. Les dades mostren una pujada progressiva de les temperatures, amb màximes que podrien superar els valors habituals per aquesta època de l'any. La previsió per als propers dies és que les altes pressions del nord-oest d'Àfrica vagin guanyant protagonisme, la qual cosa provocarà domini del sol i un augment de les temperatures. Per a aquest dimecres, les màximes arribaran a 31 graus a Andorra la Vella, a 27 a 1.500 metres i a 17 al Pas de la Casa.

L'estiu a Andorra ha estat notablement càlid, amb un juliol que ha registrat una temperatura mitjana de 2,1ºC per sobre de la normal. Des del 21 de juliol, les màximes no han baixat dels 30ºC al Roc de Sant Pere. Aquest període de calor persistent està prop d'assolir el rècord històric de 19 dies consecutius amb temperatures superiors a 30ºC, establert l'any 2022. Actualment, ja s'han acumulat 17 dies consecutius amb aquestes condicions.

L'evolució de les temperatures a l'estació del Roc de Sant Pere es presenta amb la línia negra que representa la mitjana climàtica, calculada durant un període de 30 anys (1981-2010). Les columnes en el gràfic, que varien entre blau i vermell en funció de l'anomalia, indiquen les temperatures mitjanes dels darrers cinc dies i les previstes per als propers tres dies. La línia grisa al llarg del gràfic mostra l'evolució d'aquestes temperatures, destacant una clara tendència a l'alça.

Des del Servei Meteorològic també s'ha informat que les precipitacions d'ahir dimarts van ser molt més minses del que s'esperava, ja que només van deixar 0,8 mm a les Salines, 0,5 mm a Sorteny i 0,4 mm al Bony de les Neres. Així doncs, i tot i els núvols d'aquest dimecres, no es preveuen més precipitacions i la temperatura tendirà a l'alça.

Amb aquesta informació, els residents i visitants d'Andorra hauran de preparar-se per afrontar un cap de setmana amb temperatures màximes inusualment altes, seguint les recomanacions de les autoritats per mantenir-se hidratats i protegir-se de la calor extrema. Aquesta situació requereix mesures de precaució addicionals per evitar els efectes adversos de la calor, especialment entre les persones més vulnerables.

Aquest episodi de calor persistent posa de manifest els efectes del canvi climàtic a la regió, amb episodis de temperatures extremes que són cada vegada més freqüents i prolongats. Les autoritats i organismes de climatologia, com l'ECMWF i Acció Climàtica, continuen vigilant de prop aquestes tendències per proporcionar informació i recomanacions adequades a la població.