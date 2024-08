FEDA exhaureix les entrades per observar els Perseids d'aquest divendres

Aquest divendres, la pluja d'estels al camí hidroelèctric, organitzada per FEDA Cultura, ha exhaurit totes les places disponibles. Aquest esdeveniment, conegut com les Llàgrimes de Sant Llorenç o Perseids, ofereix una oportunitat única per observar meteors amb l’ajuda de l'astrònom Joan Pujol i Univers Quark. Aquesta activitat s’ha consolidat com un dels grans referents culturals de les Nits d’estiu de FEDA.

Les places per a la pluja d’estels s'han completat ràpidament, però encara hi ha oportunitats per gaudir d’altres activitats. El 23 d’agost a les 20.00 hores, FEDA Cultura oferirà una visita nocturna al camí hidroelèctric d’Engolasters. Aquesta excursió nocturna permetrà als participants descobrir la principal infraestructura hidràulica del país en una experiència educativa.

A més, el 31 d’agost a les 20.00 hores es projectarà el film d’animació brasiler 'O menino e o mundo' al llac d’Engolasters. Aquesta sessió de cinema familiar, en col·laboració amb el Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu, ofereix una oportunitat per veure una pel·lícula nominada als premis Oscar en un entorn pintoresc.

Totes les activitats són gratuïtes, però es requereix reserva prèvia. Els interessats poden fer la seva reserva enviant un correu a [email protected] o trucant al 739 111.