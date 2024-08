Santiago tanca el curs amb bons resultats a l'Arieja

La del Principat, que no competia en la seva disciplina, va fer un total de sis voltes, amb els obstacles que anaven dels 80 als 105 centímetres. El global dels resultats va ser molt més que satisfactori, posicionant-se 14a de 25, 10a de 22 i 8a de 20 en tres recorreguts. A més, la tricolor va poder concloure amb tres victòries, dues en obstacles de 90 centímetres i una en 105 centímetres.

Els genets de la Federació Andorrana d'Hípica (FAHípica) continuen amb el calendari de campionats de la temporada, el qual ha portat Ona Santiago a assolir bons resultats a la 41a edició del Jumping Nacional de Prat, celebrada a Prat e Bonrepaus (Arieja) el cap de setmana passat, per tancar el curs. Cal destacar que va haver-hi un total de 400 participants i es van repartir 11.000 euros en premis.

Per El Periòdic

