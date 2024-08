L’EEBE U19 ja està preparat per una nova fase de la pretemporada

L'equip U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha estat entrenant les últimes setmanes per finalitzar una fase de físic que tindrà continuïtat a mitjan mes d'agost. Doncs, el conjunt dirigit per Xavier Salarich i Dídac González va estar treballant el físic al gimnàs fins divendres passat, i ara es troba en uns dies de descans per assimilar la càrrega de feina, tot i que també té programats entrenaments més suaus que fan els esquiadors i esquiadores de manera personal per continuar la preparació.

L'equip reprendrà l'activitat de manera grupal el pròxim 18 d'agost novament amb les sessions físiques. Després, el 29 d'agost, l'EEBE U19 viatjarà a Peer (Bèlgica), a la instal·lació 'indoor', per realitzar sis sessions d'eslàlom en quatre dies d'estada. El següent desplaçament serà el 14 de setembre, ja cap a Xile, on entrenaran en neu fins al 18 d'octubre en el qual serà la part més important de pretemporada per deixar tots els esquiadors i esquiadores a punt per a iniciar la campanya de competicions.

El grup EEBE U19 el formen aquesta temporada dues dones, Ainhoa Piccino i Isabella Perez, i sis homes, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Eric Mitjana.