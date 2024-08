Baró pregunta pel desenvolupament de l’Acord de Joventut

Pel que fa a l’habitatge, Baró pregunta també per l’estat de l’estudi i diagnosi sobre les necessitats i situacions dels joves en aquest aspecte, informe que havia d’estar enllestit abans d’acabar l’any 2022 i del qual el Grup Parlamentari Socialdemòcrata no té cap constància.

Baró ha sol·licitat conèixer qui dirigeix i supervisa l’Acord, quins recursos humans, econòmics i materials s’hi destinen i el calendari d’implementació de les mesures estipulades en dit text -així com la previsió d’aquelles que encara no s’hagin desenvolupat-. Així mateix, el conseller general del PS demana saber el grau d’assoliment pel que fa a les polítiques de joventut i relacions amb les administracions, àmbit laboral, habitatge, diversificació i dinamització econòmica, sanitat i salut pública, educació, polítiques de gènere, culturals, mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic, i d’integració europea i internacional fins a data d’avui.

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre el seguiment de la implementació de l’Acord de Joventut, text que es va aprovar per unanimitat la legislatura passada, concretament el 15 de juliol de 2021.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació