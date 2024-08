Acord per l'Estadi Nacional

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la signatura del conveni entre el Govern i l'FC Andorra i a l’addenda del conveni amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) per cedir durant la temporada vinent, 2024-25, l’ús de l’Estadi Nacional al club de futbol. L’acord recull que l'FCA tindrà l’ús principal de la instal·lació per als partits de la temporada, però que la FAR i la FAF podran utilitzar-la per a les competicions de les respectives seleccions nacionals absolutes i, en el cas de la FAF, també per a la selecció sub21, per a la final de la Copa Constitució, la Supercopa i els partits de les competicions europees en què participin els seus clubs.

És a dir, les federacions de rugbi i futbol tindran prioritat davant l'FC Andorra quan els partits de les competicions oficials de les seleccions absolutes (masculina i femenina) i sub21 de futbol coincideixin en el calendari esportiu. Així mateix, en el cas que coincideixin duels de les seleccions absolutes, tindran prioritat les de futbol, en l’ús de l’estadi. I, en el cas en què coincideixin les competicions europees dels clubs de la FAF amb partits oficials de les seleccions de la FAR, aquesta darrera tindrà prioritat d’ús de la instal·lació pública.

En aquest punt, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat que, des de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports, "ja s’està coordinant amb totes les entitats implicades, pel que fa als calendaris, per tal d’anticipar-nos i així evitar que coincideixin competicions i, en el cas que coincideixin, que l'FC Andorra pugui sol·licitar amb antelació a LaLiga canviar el dia de partit".

D’altra banda, l'executiu té la intenció de cedir l’ús de l’Estadi Nacional per a les cerimònies dels Jocs dels Petits Estats Andorra de l'any vinent, que es desenvoluparan del 26 de maig a l’1 de juny. Per aquest motiu, totes les entitats que facin ús de la instal·lació hauran de trobar un camp alternatiu per disputar els matxs que es vegin afectats per aquests esdeveniments.

Els acords seran vigents fins a la fi de la temporada esportiva 2024-25, i a partir de l’1 de juliol del 2025 el camp de joc haurà d’estar lliure per tal que la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports pugui iniciar el canvi de gespa a un nou sistema artificial que disposarà de les homologacions FIFA Quality PRO i World Rugby. En relació amb això, aquest canvi de gespa ja s'ha adjudicat a l'única empresa que s'ha presentat, i es publicarà al BOPA la setmana vinent per un import de 356.911,27 euros.