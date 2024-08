Compromís total en un lloc on créixer

A dues setmanes i mitja per començar la lliga, l'FC Andorra continua presentant noves incorporacions. Avui ha estat el torn de Jesús Clemente, qui ha arribat procedent de l'Eldense per a una temporada prorrogable a una més en cas d'ascens de categoria, i s'ha mostrat molt content pel seu aterratge al Principat. Ha reconegut que el mercat de fixatges ha estat una mica "diferent" després del bon curs que va protagonitzar, però que signar amb els tricolor "ha estat la bona decisió" sobretot un cop vist el projecte i "la confiança que m'han tramès".

El lateral dret, el curs passat, va debutar a Segona Divisió disputant 36 partits i anotant dues dianes, una d'elles a l'Estadi Nacional, sent un home important perquè el conjunt valencià assolís la permanència. En aquest sentit, arriba amb l'etiqueta d'uns dels fixatges estrella de l'estiu, tot i que ell ha volgut treure ferro a l'assumpte indicant que arriba "per aportar tot el que pugui". Tampoc li agrada definir-se com a jugador, però ha deixat molt clar que sobretot és compromès i que ja es veurà sobre el terreny de joc com és. En relació amb això, ha esmentat que ha parlat amb antics companys, com és el cas de César Morgado, amb qui va coincidir al Badajoz: "M'han parlat molt bé del club i crec que és un bon lloc per créixer i fer un bon any".

Justament avui Clemente ha fet el seu primer entrenament sota les ordres de Ferran Costa, i ha apuntat que aquestes primeres hores al país estan anant molt bé. Com la resta de noves incorporacions, no ha tancat la porta a l'ascens, tot i que ha fet un crit a la calma per a poder assolir aquest objectiu: "Hem d'anar pas a pas". "El projecte és ser un conjunt seriós que pugui vèncer cada matx", ha esmentat, afegint que hi ha molt bon equip per fer una bona temporada.