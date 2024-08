Aprovada la revalorització de les pensions dels no residents amb un increment de fins al 2,9%

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Finances, Ramon Lladós, el Projecte de Llei de modificació de la llei del pressupost 2024, que té com a objectiu revaloritzar les pensions dels no residents d’acord amb l’IPC harmonitzat de la zona euro. Així, igual que l’augment aprovat enguany pel que fa a les pensions de les persones residents, els no residents gaudiran també d’un augment per trams de les pensions (si han cotitzat com a mínim 15 anys a la branca de jubilació de la CASS), prenent com a referència el salari mínim interprofessional i d’acord amb l’IPC harmonitzat de la zona euro, que se situa en un 2,9%.

En detall, el Projecte de llei recull les següents actualitzacions per trams de la següent manera: Les pensions d’un import per sota de dues vegades el salari mínim interprofessional, s’actualitzen d’acord amb l’IPC harmonitzat de la zona euro (2,9%); Les pensions d’un import entre dos i tres vegades el salari mínim interprofessional, s’actualitzen d’acord amb el 25% de l’IPC harmonitzat de la zona euro; Les pensions d’un import igual o superior a tres vegades el salari mínim no s’actualitzen.

Aquestes revaloritzacions entraran en vigor de manera retroactiva, a comptar a partir de l’1 de gener del 2024, un cop el Consell General aprovi el Projecte de llei i es publiqui al BOPA.