Adjudicada per 39.578 euros la reparació de filtracions i millores al refugi de Juclar

D'altra banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha informat que s'han continuat detectant casos positius de la malaltia de la llengua blava sobre la cabana bovina del país gràcies als mostrejos que s'estan realitzant darrerament. Concretament, el 20% dels mostrejos efectuats fins a la data estan donant positiu. A més a més, s'han detectat nous casos en una ovella a Sant Julià de Lòria, en una lama a la parròquia d'Escaldes-Engordany i en un mufló que va ser recollir a la zona de FEDA. Pel que fa al 20% dels bovins que han donat positiu per llengua blava, Casal ha confirmat que tots ells són asimptomàtics i ha recordat, novament, que es tracta d'una malaltia que no té afectació sobre els humans. En aquest sentit, ha reiterat que la vacuna tampoc té cap afectació sobre la qualitat sanitària dels productes.

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha adjudicat de forma urgent la reparació de les filtracions d’aigua i millores a efectuar al refugi guardat de Juclar, ubicat a la Vall d’Incles, a la parròquia de Canillo. L’adjudicació ha estat per a l’empresa Construccions Purroy per un import de 39.578,33 euros. L’objecte de les obres se centrarà a reparar unes filtracions d’aigua a la zona del rebost del refugi que provenien de l’exterior de la façana nord. Les reparacions d’aquest tipus de manteniment les ha de dur a terme el Govern, ja que així s’estipula en el conveni de cessió de l’explotació del refugi signat amb el comú de Canillo.

Per El Periòdic

