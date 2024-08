El Govern aprova un nou conveni per eliminar la doble imposició amb Montenegro

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la signatura d’un nou Conveni per eliminar la doble imposició (CDI), en aquest cas amb Montenegro. L’objectiu és eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l’evasió i l’elusió fiscals entre ambdós països.

Un cop aprovat pel Govern es preveu que el Conveni es pugui signar en el marc d’una trobada bilateral entre els ministres d’Afers Exteriors, que tindrà lloc durant la 79a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York aquest proper mes de setembre. Una vegada signat, caldrà trametre el Conveni al Consell General per a l’aprovació parlamentària i als coprínceps per a la seva informació. Es materialitzaran així unes negociacions que es van iniciar formalment a principis d’aquest any i que es van aconseguir tancar en una única ronda.

Amb aquest nou CDI, Andorra ja disposarà de 19 convenis de les mateixes característiques signats amb altres països com Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino i Hongria, entre d’altres.