Llum verda a la construcció d'un nou edifici d'habitatge de lloguer assequible a la Borda Nova

Incorporar més pisos al parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible. Amb aquesta voluntat, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció del segon edifici residencial a la zona de la Borda Nova d’Andorra la Vella.

Aquesta ha recaigut sobre el despatx d’arquitectura Altura per uns honoraris del 4,39% sobre l’import de les obres i un termini d’execució de 20 setmanes per a la redacció del projecte. Una vegada estigui redactat, es licitaran les obres de l'edifici i de seguit s'adjudicaran per iniciar els treballs.

Aquest nou bloc se sumarà al que s’està aixecant actualment i que conté 44 pisos ubicats a la parcel·la cedida pel comú de la parròquia el març del 2020, entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova de la capital. Pel que fa a l'edifici que ja s'està construint, des de Govern informen que la previsió és que el desembre de 2025 estigui acabat.

Des de l'executiu recorden que actualment la bossa del parc públic compta amb uns 400 pisos, entre els que s’estan construint i els que s’estan rehabilitant. Una xifra que anirà creixent gràcies als habitatges que hi incorporarà el nou edifici, una quantitat que s’haurà de definir en el projecte, i a altres iniciatives que estan en marxa mitjançant la concertació publicoprivada per construir edificis a les parròquies d’Andorra la Vella, d’Ordino i de la Massana.