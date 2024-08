Excepcions puntuals per als transportistes en l’obligació de colorar el gasoli

El Govern ha acordat modificar el Reglament d’impostos especials, del 27 de maig del 2010, introduint un Règim especial de destinació particular. La normativa estableix que el procés de coloració del gasoil de calefacció s’ha d’efectuar abans de la distribució a les calderes dels edificis. Ara s’introdueix la possibilitat que els transportistes de carburants puguin colorar el gasoli de calefacció abans de distribuir-lo, però sense haver d’aturar-se al punt de coloració situat a la Duana de Sant Julià de Lòria.

El canvi de normativa, que s’ha acordat amb l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra, permetrà reforçar la seguretat viària en moments de dificultats de trànsit reduint el risc de pas dels camions de transport de carburants per les carreteres. El procediment especial es pot sol·licitar davant eventuals talls de les carreteres d’accés al país per raons meteorològiques, d’ordre social, accidents de trànsit o altres incidents que no permetin la circulació.

També poden sol·licitar colorar el gasoli en destí davant de la reducció dels dies hàbils de proveïment amb motiu de dies festius a Andorra, França i Espanya, o bé per avaries del mitjà de transport o de la instal·lació en la qual es carrega el gasoil. El règim especial de destinació particular es podrà atorgar si les instal·lacions en què està ubicat el dipòsit on es descarregarà el gasoil de calefacció disposa d’un circuit tancat de videovigilància que permet la visualització del lloc en què es traçarà o marcarà el gasoil. També caldrà acreditar disposar d’un sistema de control d’estoc del dipòsit que informi del volum d’existències i permeti disposar d’un informe abans i després de la descàrrega, així com de les entrades i sortides d’existències durant el dia. Tot plegat, amb un sistema de control i inspeccions per verificar que el procediment s’ha fet correctament. El demandant haurà d’adjuntar l’historial de compliment de la normativa duanera i acreditar un control rigorós dels procediments comptables, mercantils, informàtics i duaners que afecten al gasoil de calefacció.