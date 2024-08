El manteniment de la carretera d'Aixàs s'executarà per 124.078,47 euros

La direcció dels treballs s’ha adjudicat a Euroconsult per 4.404,02 euros. D’aquesta forma, les obres ascendeixen a un total de 124.078,47 euros. L’objectiu dels treballs és l’estabilització d’un mur de maçoneria en un tram de la plataforma de la carretera de 35 metres, que actualment presenta imperfectes, així com l’adaptació de la barrera de seguretat al nou segment del mur.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, l’adjudicació dels treballs de la fase 1 d’actuacions de manteniment a la CS-610 d’Aixàs, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. L’adjudicació ha recaigut a l’empresa Construccions Entrimo per un import de 119.674,45 euros i un termini d’execució d’onze setmanes.

