La nova branca en seguretat de l'UsdA buscarà equiparar els salaris del sector

Gabriel García serà un dels membres de la nova especialitat en seguretat de la Unió Sindical d'Andorra, juntament amb Anna Domenech, Albert Talabera, Miquel Ramírez i Cinda Oliveira, amb una funció equitativa per a tots ells. L'objectiu de la iniciativa ve fomentada, ha assenyalat el mateix García, segons una situació "poc digna" que s'està vivint en el sector de la vigilància. "Amb l'hora del vigilant pagant-se a 8,67 euros, i estàs portant a un altre per sobre", apunta el coordinador sobre motius "no gaire normals".

En aquest sentit, García sosté que el que es pretén amb la creació d'aquest nou sindicat és "ajustar els salaris perquè esdevinguin una mica més dignes" en comparació, per exemple, als països veïns; a on el cas d'Espanya l'ofici del vigilant es paga entre els 1.600 i 1.700 euros, mentre que al Principat està en uns 1.377 euros, i amb una delimitació d'uns 45 o 50 euros per al dèficit de l'empresa. A banda d'això, García remarca, sense buscar mal interpretacions, que la imatge del vigilant "s'ha desvalorat" tenint en compte que s'ha introduït la figura d'un auxiliar de vigilant.

La problemàtica que s'ha originat, explica el nou encarregat, és que aquest auxiliar "està cobrant de partida el mateix sou que un vigilant de seguretat amb cinc o sis anys d'experiència", sense atribuir cap mèrit als anys treballats o a l'antiguitat d'aquests professionals, només realitzant "hores i hores" sense parar i sense cap mena d'incentiu. D'altra banda, García també ressalta que el descans habitual entre serveis hauria de ser de 12 hores, i que l'empresa pot sol·licitar-ne menys si requereix l'operatiu, però "no per a esdevenir en un costum, ja que si no s'efectuen hores extres", comenta.

Per aquest motiu, es demanda des del departament aquesta "falta de lògica i comprensió" i es procurarà que la gent estigui més sensibilitzada i al corrent dotant d'una millor formació als agents de seguretat, els quals no tots podran empunyar una arma "si no tenen la disciplina necessària".

Ubach destaca que el sindicat continuará ampliant-se

El secretari general de l'organització sindical, Gabriel Ubach, destaca que l'ampliació del sindicat ha vingut motivada per voler agrupar a tots els treballadors de seguretat, com també per defensar i recollir tots els seus drets. En un altre punt, el portaveu de l'associació comenta que després de l'estiu, es treballarà per obrir quatre nous sindicats com seran: el de transport sanitari, el de sanitat, el de comerç i també, un per l'hostaleria. Respecte a si es podria treballar més de prop amb Govern, el secretari de l'USdA ha deixat clar que no perquè l'interès de l'Executiu "és més general", i que si al país hi ha uns 40.000 treballadors de classe mitjana, s'han de centrar en ells.