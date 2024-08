El 20% dels bovins d'Andorra dona positiu per llengua blava, però són asimptomàtics

D'altra banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha informat que s'han continuat detectant casos positius de la malaltia de la llengua blava sobre la cabana bovina del país gràcies als mostrejos que s'estan realitzant darrerament. Concretament, el 20% dels mostrejos efectuats fins a la data estan donant positiu. A més a més, s'han detectat nous casos en una ovella a Sant Julià de Lòria, en una lama a la parròquia d'Escaldes-Engordany i en un mufló que va ser recollir a la zona de FEDA. Pel que fa al 20% dels bovins que han donat positiu per llengua blava, Casal ha confirmat que tots ells són asimptomàtics i ha recordat, novament, que es tracta d'una malaltia que no té afectació sobre els humans. En aquest sentit, ha reiterat que la vacuna tampoc té cap afectació sobre la qualitat sanitària dels productes.



Des del Govern, però, s'ha volgut tranquil·litzar la situació sobre la cabana ovina recordant que a hores d'ara gairebé la totalitat de les ovelles del Principat ja estan vacunades. La ràpida reacció davant el primer cas, per tant, va ser crucial per evitar que hi hagués més casos d'aquesta malaltia sobre els ovins. D'aquesta manera, les ovelles d'Ordino, la Massana i Andorra la Vella estan totes vaccinades i ara només resten pendents petits ramats a Canillo i Encamp i algun altre a Sant Julià de Lòria.



En el cas dels bovins, ja són al voltant d'un miler els caps de bestiar que a hores d'ara també estan immunitzats. Concretament, els de Canillo, Encamp i la Massana ja tenen inoculada una primera dosi, i la previsió és administrar-la als d'Ordino a finals d'aquesta setmana i als de Sant Julià a finals del mes d'agost.



