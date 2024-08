Antón: «Sembla que l’equip s’està acostumant a fer història»

Cal apuntar que els colomencs comptaran amb baixes importants com la de Pablo Molina, lesionat, i la de Pablo Pérez, sancionat. El capità Christian García, en principi, tampoc estarà disponible després d’acabar l’entrenament d'avui amb molèsties.

Per la seva part, Àlex Martínez ha comentat que afronten el matx amb moltes ganes perquè ja és un gran fet «el que hem assolit fins aquí». En la mateixa línia que el seu míster, ha reconegut que «no deixarem de lluitar i competir».

Per a fer-los front, els andorrans utilitzaran les seves armes: «Ser molt ordenats, molt sòlids en defensa i aprofitar les transicions i ocasions que generem», va apuntar el tècnic tricolor. Són conscients de la dificultat, però la seva intenció és sortir vius de cara el partit d’anada, la setmana vinent a l’LNK Sporta Parks. «No deixarem de creure, al futbol poden passar mil coses i tant de bo la sort torni a estar del nostre costat», ha assenyalat Antón, fent referència al pas de primera ronda de Champions contra l’FC Ballkani.

Abans de tot, la cita de demà, i és que els pirenaics tenen per davant un rival complicat. L’FK Daugava Rigas és el vigent campió de la lliga letona i arriba més que rodat, ja que actualment es troba en la nova competició domèstica, en la qual també és líder amb 24 jornades jugades. «Són un grup amb molt bon ritme, també a Europa», ha indicat Antón.

En aquest sentit, el tècnic dels colomencs, Boris Antón, ha esmentat avui que «l’equip sembla que s’està acostumant a fer història». El curs passat van assolir la seva primera lliga, sumant la Copa per fer també el seu primer doblet. En competició europea també han passat enguany la primera ronda de Champions, i tenen assegurada la plaça fins, almenys, el play-off de Conference. «Esperem continuar fent història», ha asserit l’entrenador.

La UE Santa Coloma enceta demà a la tarda (20.00 hores) la seva participació en tercera ronda de l’Europa League després de caure eliminada de la Champions, i ho fa contra l’FK Daugava Rigas letó, un rival molt «rodat» i amb la voluntat de sortir viva del Nacional per continuar fent història.

Per Pol Forcada Quevedo

