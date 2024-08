Les importacions arriben als 169,04 milions d'euros durant el mes de juliol

En aquest sentit, destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides de transport (20,2%), alimentació (5,2%), farmàcia-perfumeria (7,3%) i begudes i tabac (5,4%). Per contra, destaquen amb una variació negativa les partides d'energia (-19,3%), vestit i calçat (-8,8%), diversos (-8,1%) i electrònica (-6,9%). Augment de les exportacions

Les importacions durant el mes de juliol han sumat un valor de 169,04 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 6,9% respecte del juliol del 2023. Així, segons publica aquest dijous el Departament d'Estadística, les partides amb major variació percentual i absoluta són les de transport (33,5%), alimentació (17,7%), industrial (11,8%) i farmàcia-perfumeria (8,2%). Per contra, destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups d'electrònica (16,3%), vestit i calçat (10,1%) i joieria (14,7%).

Per El Periòdic

