L'FC Andorra inicia la nova campanya d'abonats

El període de renovacions preferents per als antics abonats durarà fins al proper divendres 16 d'agost. A partir d'aleshores s'iniciarà la fase per a noves altes.

Un cop tancat l'acord per seguir disputant els partits a l'Estadi Nacional, l'FC Andorra inicia la campanya d'abonats. Així doncs, els abonats del curs passat ja podran renovar el seu abonament en línia.

Per El Periòdic

