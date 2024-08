Carles Puigdemont torna a Catalunya i els Mossos activen 'l'operació Gàbia'

L'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, ha arribat a Barcelona aquest dijous al matí, acompanyat del president del Parlament, Josep Rull, després de gairebé set anys del seu exili a Bèlgica. El candidat de Junts+ ha aparegut avui per assistir al ple d'investidura de Salvador Illa, després que dimarts afirmés que "no temia una detenció, però que contemplava la possibilitat".

En finalitzar el seu discurs, dut a terme públicament davant de 3.500 persones, Puigdemont no ha volgut acompanyar a la comitiva del seu partit en l'entrada al Parlament. Des d'aquest moment, no s'ha tornat a veure a l'expresident i els Mossos d'Esquadra han activitat 'l'operació Gàbia' per a la seva cerca i captura, amb la supervisió del magistrat espanyol Grande-Marlaska, segons informen mitjans catalans.

11.00 del matí - Illa garanteix una nació "unida"

El líder del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, ha pujat al faristol amb el convenciment de ser investit president de la Generalitat. Sota el paraigua que el cas del 'procés' quedi a un costat, Illa ha sentenciat que el seu objectiu és que els vuit milions de catalans se sentin part "d'una mateixa Catalunya", el qual passa, primer de tot, per l'aplicació de l'amnistia "sense subterfugis", ha manifestat.

11.10 del matí - Marlaska espera la detenció de Puigdemont

El ministre de l'Interior d'Espanya, Fernando Grande-Marlaska, es troba a aquestes hores al seu despatx de Madrid rebent tota la informació sobre 'l'operació Gàbia', activada a primera hora d'avui pels Mossos d'Esquadra per intentar detenir a l'expresident després de gairebé set anys de la seva 'proclamació d'independència'.

11.20 del matí - Retencions en tots els accessos a la ciutat comtal

Els punts principals per entrar i sortir de Barcelona registren aquest dijous al matícues de fins a cinc kilòmetres,derivades pels múltiples controls de seguretat instaurats pels Mossos d'Esquadra. 'L'operació Gàbia' per trobar el parador de l'expresident ha desenvolupat una xarxa de regulació del trànsit en certes vies com la ronda Litoral, la ronda de Dalt i la A2 a l'altura de Sant Joan Despí. Es recomana a la ciutadania del Principat que abans d'efectuar un desplaçament a la ciutat catalana, consultin al Servei Català de Trànsit l'estat actual de les carreteres.

Retencions per regulació de trànsit:



AP-7 Biure-Jonquera en nord (8 km) i Jonquera i Aldea en sud (3 km; 1km)

N-II Agullana-Jonquera en nord (6 km)

B-23 Barcelona-Sant Just (3 km) i Molins de Rei-Papiol (4 km) en sentit Martorell

C-31 Hospitalet i St. Adrià Besòs

— Trànsit (@transit) August 8, 2024

11.30 del matí - El jutge Llanera no vigila el dispositiu de detenció de Puigdemont

L'expresident ha pogut accedir a territori espanyol sense ser detingut per les autoritats segons l'ordre cursada pel jutge Pablo Llanera als Mossos d'Esquadra. Cal recordar que l'expresident ha proferit la seva compareixença pública al passeig Lluís Companys, en una intervenció que ha durat cinc minuts i sense donar a entendre quan se'l podrà tornar a veure. En una marxa al Parlament, és quan se li ha perdut la pista a Puigdemont i ha circulat el rumor a l'hemicicle que el candidat de Junts+ s'hauria pogut escapar.

12.30 del migdia - L'operatiu policial a Catalunya provoca cues de fins a 8 km

Moment delicat a la xarxa viària catalana segons avança el matí, ja que l'operació activada per a l'arrest de Carles Puigdemont està causant grans retencions en les vies principals d'accés a la capital catalana, sobretot a les autopistes. Segons apunta el Servei Català de Trànsit, les cues i retencions a Barcelona són ara de fins a 8 kilòmetres.

12.45 del migdia - Detingut un agent dels Mossos per "ajudar a escapar a l'expresident"

Segons informen fonts policials de El Periòdico, un agent dels Mossos d'Esquadra ha estat arrestat per ser el presumpte autor en haver ajudat a fugir a Puigdemont en cotxe, després que l'expresident hagués baixat de l'escenari en la seva compareixença en un vehicle blanc. La policia manega la teoria que Puigdemont hagi pogut canviar de vehicle en sortir de Barcelona.

